Катунь24: В Барнауле обсудят вопрос вакцинации сотрудников общественного транспорта

На совещании в администрации Барнаула с руководителями пассажироперевозящих предприятий обсудили усиление контроля за соблюдением ограничительных коронавирусных мер.

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Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок. Также обязательной является дезинфекция салонов транспорта на конечных остановках.

В связи с резким ростом заболеваемости в Барнауле продолжатся профилактические рейды сотрудников Роспотребнадзора и полиции с целью проконтролировать соблюдение этих требований, сообщает официальный сайт Барнаула.

Кроме того, руководителям предприятий поручили провести с водителями, кондукторами и другими сотрудниками разъяснительную работу о вакцинации. В ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для сотрудников.

Катунь24