Катунь24: В Барнауле благоустроят уголок отдыха на улице Шукшина

На территории решили обновить газон, заменить тротуарную плитку и высадить цветы. Тематическую конструкцию, имитирующую киноленту, поменяют на новую, также здесь установят скамейки и урны.

Фото: Администрация Барнаула

Ход работ и схему расположения новых малых архитектурных форм оценили участники выездного совещания, которое провел глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.

На встрече присутствовали первый заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Авраменко, начальник управления коммунального хозяйства района Дмитрий Перепечин и представитель подрядной организации.

На сайте администрации Барнаула отметили, что объект – уголок отдыха на улице Шукшина, 1 – благоустроят в рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией района и ИП Чашкова Л. С.

Катунь24