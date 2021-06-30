Катунь24: В Яровом неизвестные сожгли любимый горожанами автомобиль ЗАЗ-968

Кадрами с запорожцем, полностью охваченным огнем, поделились подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Инцидент Барнаул

Машина была местной достопримечательностью, с которой с удовольствием фотографировались жители и гости города. Этот советский автомобиль был известен также как «ушастый» и «чебурашка», эту модель производили на Запорожском автомобильном заводе с 1971 по 1979 год.

«Полиция уже ищет бессердечного «убийцу»… 90-е возвращаются или не уходили в Яровом?» – прокомментировали произошедшее расстроенные потерей объекта горожане.

Машина была яркого красного цвета с символикой одной из фирм такси. Местные жители предположили, что кто-то таким образом мог «устранять конкурентов».

Катунь24