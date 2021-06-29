Катунь24: Власти решили не строить экотехнопарк с полигоном ТКО в Первомайском районе

Напомним, жители села Березовка Первомайского района выразили недовольство планами по строительству экотехнопарка с полигоном ТКО недалеко от села. Они начали сбор подписей под обращением к губернатору края. Сельчане были недовольны тем, что вопрос решается без их участия, и тем, что есть претензии к экологической безопасности будущего объекта.

Фото: Анна Жданова

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов провел оперативное совещание, на котором рассмотрели эту ситуацию.

В обсуждении приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Лариса Казанцева, начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Заксобрания Иван Мордовин, первый заместитель главы Первомайского района Дмитрий Шипунов и председатель районного собрания депутатов Юлия Фролова.

Зампредседателя Правительства края Александр Лукьянов заявил, что строить экотехнопарк в Первомайском районе не будут, это решение окончательное.

«Решения о строительстве таких объектов, о переводе земель сельхозназначения в категории земель под строительство промышленных объектов рассматривается всегда на заседании рабочей группы, в котором участвуют несколько управлений и министерств, взвешиваются все за и против. При этом обязательно учитывается мнение населения. В данном случае речь шла о строительстве в Первомайском районе завода по сортировке и переработке отходов. И если согласования на строительство этого объекта нет ни со стороны профильных министерств и управлений, ни со стороны жителей, значит, объект там построен не будет. В Правительстве края этот вопрос еще раз рассмотрен. Решение принято окончательное», — отметил Александр Лукьянов.

Он также попросил представителей Первомайского района проинформировать жителей района, и в частности села Березовка, о принятом в региональном решении.

Катунь24