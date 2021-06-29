Катунь24: В Алтайском крае продают 105-летний замок

В Камне-на-Оби на продажу выставили здание, построенное в 1916 году. Архитектурный стиль строения напоминает замок.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», здание находится на ул. Кадыковой, 27. Неподалёку расположены стадион, металлозавод, рыбозавод, пивоварня, церковь, частный сектор и магазины.

Площадь объекта — почти 900 кв. м. Толщина стен достигает порядка одного метра. Продать здание пытаются за 17 млн рублей.

Катунь24