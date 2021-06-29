Катунь24: В Рубцовске благоустроят территорию вокруг местного театра кукол имени Андрея Брахмана

Общая стоимость работ составляет 13 миллионов 600 тысяч рублей. Работы завершат в конце августа, чтобы успеть к началу нового театрального сезона.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Рубцовске благоустроят территорию вокруг местного театра кукол имени Андрея Брахмана

Средства выделены благодаря федеральному проекту «Городская среда». Решение о благоустройстве именно территории прилегающей к кукольному театру приняли сами рубцовчане в 2020 году путём голосования.

«Это только благоустройство, которое предусматривает не только тротуарные дорожки, клумбы, но и с северной стороны расположится летний театр, будет сцена, места для юных зрителей. А с другой стороны у нас будет детская площадка, где дети смогут до и после спектакля проводить время», – пояснила начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Рубцовска Марина Зорина.

Пока территория выглядит неухоженной, но уже к концу лета здесь завершат все строительные работы и проведут озеленение. Не останется без внимания и само здание театра. Оно построено в 1951 году и давно требовало ремонта. В этом году здесь обновят фасад: снимут старое покрытие и оштукатурят современными материалами для наружных работ. Средства на эти цели выделены по краевой адресной инвест-программе.

В 2020 году в рамках краевой адресной инвестпрограммы за полтора миллиона рублей в здании заменили все окна и отремонтировали кровлю. Теперь интерьеры театра надёжно защищены от осадков. А в следующем году планируется продолжение реконструкции. На этот раз она должна затронуть внутреннее убранство зрительного зала и фойе. После этого театр во всей красе предстанет перед зрителями.

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