Катунь24: Вместо мусора – стерильный пепел: барнаульская компания создаёт крематоры собственной разработки

Технику собственной разработки предложили алтайским сельхозпроизводителям инженеры барнаульской компании «Визен». С учётом современного законодательства об утилизации биологических отходов, это предложение очень своевременно. Кроме того, сегодня на этом рынке нет большого выбора подобного оборудования, и компания готова устранить компания «Визен».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Вместо мусора – стерильный пепел: барнаульская компания создаёт крематоры собственной разработки

«Визен» уже более 15 лет работает в производственной сфере. Их новая разработка от первого мазка на чертеже до последней гайки создана собственным конструкторским отделом. Кузницей кадров для него стал технический университет.

«Выпускники работали САПРа, котельного факультета. Вот наверное два основных костяка, которые работали над крематором. Особое внимание хотелось уделить нашим инженерам сутепешникам, которые разрабатывали электронику к крематору. Это тоже стоило больших трудов. Умные люди над этим работали. У нас цель была именно автоматизировать этот крематор. В принципе у нас это получилось», – рассказал главный инженер компании «Визен» Антон Колесников.

По оценке специалистов молодыми конструкторами был создан эффективный и экономичный крематор. На часовую работу уходит около 8-10 литров дизельного топлива. После сжигания от биомассы остаётся 3-5 %. По сути это стерильный пепел, который спокойно можно вывозить на любую свалку.

Барнаульская компания имеет собственные производственные цеха, где можно изготовить любую деталь, включая применение лазерной резки. Это позволяет вносить индивидуальные изменения в конструкцию по желанию заказчика. Более того, клиент получит её ещё и с доставкой в любую точку Алтайского края и даже Сибирского региона.

Антон Колесников отметил, что в Сибири за Уралом не представлены производителей крематоров, и компания «Визен» – первая, кто создаёт их под отдельным брендом. Проектные мощности предприятия позволяют выполнить до 15 -20 заказов в месяц.

Катунь24