Катунь24: В пунктах вакцинации Алтайского края увеличат количество прививочных кабинетов

С мая 2021 года почти в три раза выросло число жителей региона, сделавших прививки от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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О росте темпов вакцинации сообщили на оперативном совещании. Губернатор Виктор Томенко отметил, что на систему здравоохранения региона сейчас идет большая нагрузка: даже при 4,5 тысячи привитых в сутки выстраиваются очереди из желающих. При этом регион должен выйти в ближайшее время на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки, уточняет региональный Минздрав.

«Количество людей, обращающихся за вакцинацией, многократно выросло. За прошлую неделю мы вакцинировали 31 292 человека, то есть ежесуточно примерно 4,5 тысячи человек. Количество сделавших первую прививку за неделю — 18 449 человек. За прошлую неделю в край поставлено 55,5 тысячи доз вакцины. За весь период в край поступило 376,5 тысячи доз, более 321 тысячи человек уже вакцинировано. Вакцина есть во всех муниципалитетах», — доложил Дмитрий Попов.

Он также отметил, что в пунктах вакцинации увеличат количество прививочных кабинетов: в них планируют прививать до 15 тыс. человек в сутки.

Катунь24