Катунь24: В России решили штрафовать уличных фотографов с животными

Законопроект уже рассматривают в Госдуме.

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В России решили штрафовать уличных фотографов, которые зарабатывают благодаря хождению по улицам со своими питомцами и предложениями сделать оригинальное фото.

Соответствующие поправки в КоАП предложили председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает «Парламентская газета».

Они решили дополнить уголовные санкции за жестокое обращение с животными административными, которых в действующем законодательстве пока нет.

В законопроекте предусмотрены штрафы за нарушение правил закона «Об ответственном обращении с животными».

Например, по новым предлагаемым правилам нельзя будет выбрасывать питомцев на улицу. Если же у хозяина нет возможности содержать животное, то он будет обязан обратиться в приют либо передать питомца другому хозяину. За выброшенное животное физлицу выпишут штраф на 1,5-3 тысячи рублей, должностному – на 5-15 тысяч, организации – на 15-30 тысяч.

За жестокое обращение гражданам придется заплатить 5-15 тысяч, компании — 50-100 тысяч, руководителю компании — 15-30 тысяч.

Штрафом накажут также и тех, кто держит в доме диких зверей из списка запрещенных, им придется выплатить 15 тысяч. К этому пункту как раз и относятся многие уличные фотографы. На цирки и зоопарки ограничение распространяться не будет, поскольку к ним предъявляют иные требования.

Рассматривать административные дела по перечисленным нарушениям станет Росприроднадзор.

Катунь24