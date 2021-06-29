Катунь24: В Алтайском крае впервые с помощью нотариуса дистанционно приобрели недвижимость

Продавцу из Москвы даже не пришлось приезжать для оформления сделки в Барнаул. Теперь сделки доступны удалённо.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае впервые с помощью нотариуса дистанционно приобрели недвижимость

Покупатель в Барнауле и продавец в Москве пришли в нотариальные конторы – каждый в своем городе – и подписали необходимые документы. Сделка купли-продажи проходит в режиме реального времени, покупатель и продавец видят и слышат друг друга. Всю работу по проверке документов и составлению текста договора нотариус проводит заранее. А подписывают документ покупатель и продавец одновременно с помощью специального планшета. На нём создаётся простая электронная подпись, а затем усиленной квалифицированной подписью её подкрепляют нотариусы.

Многие граждане сегодня опасаются цифровых сервисов. Технология дистанционной нотариальной сделки – это двойная гарантия безопасности. Нотариусы проводят комплексную юридическую экспертизу сделки, разъясняют её юридические последствия сторонам. Теперь дистанционно граждане могут оформлять любые сделки как с коммерческой, так и с жилой недвижимостью. Это купля-продажа, дарение квартиры, подписание соглашения о разделе имущества или даже составление брачного договора. Скоро подобные сделки у нотариусов станут обыденностью.

Добавим, неделей ранее барнаульский и московский нотариусы впервые провели дистанционную сделку купли-продажи между юридическими лицами.

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