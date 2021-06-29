Катунь24: В Алтайском крае беспилотники будут искать мусорные свалки

Планируется, что квадрокоптеры существенно сократят время осмотра территории одной станции.

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Алтайские железнодорожники с помощью беспилотников уже обнаружили несанкционированную свалку площадью 200 кв. метров и объемом около 4 тонн на остановочном пункте «Алтайская площадка».

В РЖД отмечают, что применение квадрокоптеров позволяет существенно сократить время осмотра территории одной станции, а также выявить маршруты подвоза мусора.

В управлении подчеркнули, что железнодорожники обеспокоены ростом количества незаконных свалок. С начала года работники магистрали ликвидировали крупные свалки в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, в Первомайском районе и других муниципалитетах.

Катунь24