Катунь24: Врач назвал один из симптомов нехватки витамина D

Витамин D необходим для укрепления скелета и мышц.

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Доктор Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал симптом, указывающий на нехватку витамина D в организме — это мышечно-скелетные боли, возникающие по непонятной причине.

Если у человека часто болят мышцы и кости, но нет остеохондроза, артроза, фибромиалгии, грыж и других болезней опорно-двигательного аппарата, то следует проверить уровень витамина D.

«Один из самых частых клинических симптомов недостатка витамина D — это необъяснимые мышечно-скелетные боли. По закону медицинскому, любой человек, у которого все болит «у меня тут болит, и тут болит, и там болит», но нет ярко-выраженной грыжи, фибромиалгии и полимиалгии, должен пройти обязательную проверку на уровень витамина D», — заявил он.

Чтобы организм выработал этот витамин, по словам врача, достаточно побыть на улице 30 минут.

Катунь24