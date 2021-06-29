Катунь24: В Рубцовске восстанавливают уличное освещение

На эти цели из городского бюджета в 2021 году выделили 10 миллионов рублей.

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В городе уже заменили 96 % уличных светильников на современные светодиодные. Как пишет rubtsovsk.info, это помогло добиться существенной экономии на оплате электроэнергии.

Восстанавливать освещение продолжают на улицах, где стоят электроопоры, – Алтайской, Октябрьской от улицы Северной до улицы Тихвинской и других.

Специалисты меняют щиты управления, а также открытые провода. Вместо них будут самонесущие изолированные. Планируется, что новые позволят в автоматическом режиме включать и выключать освещение.

Катунь24