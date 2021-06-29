Катунь24: Виктор Томенко сделает прививку от коронавируса

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства Алтайского края.

Фото: Пресс-служба губернатора Алтайского края

О намерении поставить прививку Виктор Томенко сообщил на оперативном совещании.

Напомним, Виктор Томенко переболел ковидом в конце 2020 года, до сих пор у него сохранялся иммунитет. Сейчас врачи ему рекомендовали сделать прививку. Вакцинироваться Виктор Томенко должен сегодня, 28 июня 2021 года.

Губернатор Алтайского края отметил, что вакцинация – единственный способ защитить себя, близких и остановить распространение инфекции.

Катунь24