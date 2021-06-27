Катунь24: В Алтайском крае мужчина попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Теперь его ждет суд

Во время предварительного следствия правоохранители собрали достаточные доказательства.

В начале апреля 2021 года 32-летний мужчина ехал на своем машине по Чуйскому тракту. На территории Тальменского района его остановили сотрудники ГИБДД, поскольку он не был пристегнут ремнем безопасности и не имел при себе полиса ОСАГО.

Мужчина не хотел, чтобы на него составляли административный протокол, и попытался дать правоохранителям взятку, но те отказались.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24