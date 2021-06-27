Катунь24: В Алтайском крае два парня украли с предприятия 10 электродвигателей и сдали их на металлолом

Раньше молодые люди уже имели проблемы с законом.

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В конце мая два рубцовчанина, 1991 и 1994 годов рождения, приехали на машине в Мамонтово. Поздно вечером они проникли в помещение законсервированного предприятия и с транспортерной ленты украли больше 10 электродвигателей.

Запчасти они сдали в один из пунктов приема металла Рубцовска за 17 тысяч рублей. Директор цеха, который обнаружил пропажу, обратился с заявлением в полицию. Причиненный материальный ущерб составил 372 тысячи рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий личности молодых людей удалось установить. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за совершение краж.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас мужчины находятся под подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24