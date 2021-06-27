Катунь24: Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

На прошлой неделе певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали с поражением легких более 40%, и показатели довольно быстро ухудшились.

Фото: Инстаграм-аккаунт maksimartist

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru», что певица сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Процент поражения легких вырос до 75 процентов.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — заявила представительница артистки.

Артистку перевели в группу «КТ-4»: врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.

На прошлой недели МакSим сообщила своим подписчикам в инстаграме, что ее положили в больницу с 40-процентным поражением легких. Тест на коронавирус был отрицательный. 19 июня артистку ввели в медикаментозную кому.

Катунь24