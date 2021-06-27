Катунь24: В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, ударившему полицейского

Во время обысков у него дома также обнаружили незаконно хранящееся взрывчатое вещество

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Инцидент произошел в январе 2021 года в одном из сел Целинного района. В тот день участковый выехал на поступивший вызов и обнаружил на улице сельчанина, который был пьян и нарушал общественный порядок. Во время оформления административного правонарушения в отделе полиции мужчина дважды ударил сотрудника полиции по руке, и затем порвал рукав форменного обмундирования.

Также во время обысков в его доме правоохранители обнаружили пять металлических банок пороха общая масса которого составляла 950 граммов.

Во время предварительного следствия осужденный вину не признал, однако следователи собрали достаточные доказательства.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 30 000 рублей.

Катунь24