Катунь24: В Барнауле полицейские и судебные приставы провели операцию «Должник»
С помощью камер специалисты проверяют автомобильный номер по базе должников и передают данные полиции. Если у владельца транспортного средства есть долги, например, по штрафам или кредитам, сотрудники остановят его и проведут проверку.
Фото: Катунь 24
За неделю они смогли проверить 392 автомобиля.
«Есть такое понятие — неотвратимость наказания. Водители нарушают правила движения, на них налагается штраф, но они несвоевременно оплачивают штрафы. В связи с этим проводятся такие операции и к водителям, которые своевременно не оплатили штрафы, принимаются меры согласно статье 20.25 административного кодекса», — пояснил Геннадий Кузнецов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.
Нарушители могут получить удвоенный штраф или арест до 15 суток, окончательное решение принимает суд.