Катунь24: В Барнауле полицейские и судебные приставы провели операцию «Должник»

С помощью камер специалисты проверяют автомобильный номер по базе должников и передают данные полиции. Если у владельца транспортного средства есть долги, например, по штрафам или кредитам, сотрудники остановят его и проведут проверку.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле полицейские и судебные приставы провели операцию «Должник»

За неделю они смогли проверить 392 автомобиля.

«Есть такое понятие — неотвратимость наказания. Водители нарушают правила движения, на них налагается штраф, но они несвоевременно оплачивают штрафы. В связи с этим проводятся такие операции и к водителям, которые своевременно не оплатили штрафы, принимаются меры согласно статье 20.25 административного кодекса», — пояснил Геннадий Кузнецов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.

Нарушители могут получить удвоенный штраф или арест до 15 суток, окончательное решение принимает суд.

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