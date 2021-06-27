Катунь24: В Алтайском крае директор строительной фирмы похитил деньги, которые предназначались для ремонта школы
Преступление выявили сотрудники ФСБ.
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Летом 2018 года «Златополинская средняя общеобразовательная школа» и строительная организация заключили государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту здания.
Директор фирмы предоставил заказчику фиктивные документы, в которых объемы выполненных работ были существенно завышены, рассказали в региональном Следкоме. Таким образом подозреваемый смог похитить более 2 миллионов 900 тысяч рублей.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.