Катунь24: В госпиталях Алтайского края увеличивают число коек для пациентов с коронавирусом

Сегодня, 6 июня 2021 года, в крае развернут еще 750 коек.

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Как рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, только за текущую неделю в регионе дополнительно открыли 1 тыс. 465 коек.

Теперь ковидный госпиталь развернут в Благовещенской центральной районной больнице, также перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19 Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле, дополнительные койки появятся и в городской больнице №2 Бийска и в рубцовской городской больнице №3.

С их появлением общий коечный фонд в регионе вырастет до 2 тыс. 897 мест. В Минздраве также уточнили, что на пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара с 5 тыс. 913 койками.

Катунь24