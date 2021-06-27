Катунь24: В Барнауле продолжают ремонтировать дороги

За три месяца дорожники уже отремонтировали 15,5 тысячи квадратных метров дорог.

Фото: Администрация Барнаула

Всего отремонтируют 68,3 тысячи квадратных метров дорог на общую сумму 67 млн 554 тыс. рублей. Также планируется ремонт 18,5 тысячи квадратных метров тротуаров на сумму почти 12,5 млн рублей.

В мае дорожники привели в порядок поврежденные участки дорог на улицах Геблера, Воровского, Малахова, Кутузова. Струйно-инъекционным методом отремонтировали участки дорог на улицах Г. Титова, Короленко, продолжаются работы на Павловском и Змеиногорском трактах.

В администрации Барнаула отметили, что дожди не позволили дорожникам выполнять работы горячим асфальтом, поэтому к ним вернутся в ближайшее время, как только в городе установится сухая погода. Но на этой неделе дорожная служба подготовила для текущего ремонта участок дороги на улицах Чудненко, 5-й Западной, Гущина от Попова до Кавалерийской.

23 июня дорожная техника зашла на участок улицы Гущина от улицы Кавалерийской до дома № 217 на Гущина. Прошлым летом здесь восстановили ливневые канализации по четной стороне дороги. Сейчас ведутся работы по восстановлению трех ливневых колодцев на противоположной стороне улицы.

Катунь24