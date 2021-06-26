Катунь24: Виктор Томенко провел встречу с известным деятелем культуры, ученым, исследователем Владимиром Росовым

Тема встречи была посвящена началу подготовки в 2024 году празднования 150-летия Николая Рериха, в судьбе и культурном наследии которого Алтай занимает важное место.

Фото: Антон Червяков

Владимир Росов — исследователь творчества Николая Рериха и его соратника — писателя, просветителя Георгия Гребенщикова. Многолетнее сотрудничество ученого с Алтайским краем включало многие просветительские проекты. Владимир Росов подарил Алтайскому краю архив Георгия Гребенщикова. А в 2017 году он передал Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая полную коллекцию изданий издательства «Алатас», соучредителями которого были Г. Гребенщиков и Н. Рерих. В 2021 году издана книга серии «Алтай. Судьба. Эпоха» Владимира Росова, первая биография Георгия Гребенщикова.

Совместные проекты с Алтайским краем по подготовке к юбилею Н. Рериха Владимир Росов рассматривает как дальнейшее развитие своего сотрудничества с нашим регионом, а также воплощение «мечты Рериха об Алтае».

Планируемые мероприятия будут включать уникальную выставку картин Николая Рериха в Барнауле, проведение научной конференции, очередное издание эпистолярного наследия Г. Гребенщикова, музыкально-театральные проекты.

На встрече с Виктором Томенко Владимир Росов озвучил готовность передать в дар региону значимую часть своей личной коллекции, связанной с Николаем Рерихом и Георгием Гребенщиковым.

С учетом масштаба планируемых событий губернатор Алтайского края озвучил готовность лично возглавить оргкомитет празднования 150-летия Николая Рериха в Алтайском крае, а также дал ряд поручений министру культуры Алтайского края Елене Безруковой.

Катунь24