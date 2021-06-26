Катунь24: Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ Алтайского края

25 июня, в день Всероссийского выпускного для школьников, глава региона провел встречу с выпускниками Алтайского края. Мероприятие в онлайн-формате собрало более 1000 молодых людей из 69 муниципалитетов края. Школьники и педагоги были приглашены и в зал. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Игорь Степаненко и министр образования и науки Максим Костенко.

Фото: Антон Червяков Embedded video for Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ Алтайского края

Губернатор пообщался с выпускниками. Они рассказали о своих карьерных планах и мечтах, связанных с дальнейшим развитием Алтайского края. Глава региона пожелал успехов участникам встречи:

«Я желаю, чтобы вы сделали выбор в профессии. Найдите себя в нем, дерзайте, достигайте! Будьте благодарны свои наставникам, учителям, малой родине. Пусть у вас все получится! Я действительно верю, что вы наша гордость и будущее нашего края! Еще немного, и вы придете на наши места, будете управлять городами, предприятиями, решать сложнейшие вопросы в медицине, будете учителями для кого-то. Пускай все у вас получится!»

Встреча проходила в центре цифрового образования детей «IT-куб». До начала мероприятия Виктор Томенко познакомился с классами виртуальной реальности, 3D-моделирования и робототехники, пообщался с юными программистами и конструкторами, а также их педагогами.

Кроме того, в рамках встречи прошло открытие интернет-портала, на котором собраны идеи лучших выпускников края.

В конце встречи глава региона наградил лучших выпускников и педагогов.

Катунь24