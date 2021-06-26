Катунь24: В Горняке выставили на торги муниципальный водопровод

Горняцкий Совет депутатов Локтевского района решил включить водопроводную сеть в план приватизации муниципального имущества, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

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Протяжённость труб составляет 18 тысяч погонных метров. Материал стен – сталь, диаметр 450 мм, год постройки – 1965. Глубина заложения труб составляет 2,5 метра.

Как будущий собственник сможет использовать муниципальный водопровод, в условиях проведения торгов не прописано. При этом отмечается, что инженерное сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Стартовая стоимость лота — 22,9 млн рублей. Заявки принимаются до 8 июля, аукцион намечен на следующий день.

Катунь24