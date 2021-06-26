Катунь24: В 42 малых села Алтайского края проведут скоростной интернет

«Ростелеком» до конца 2021 года построит базовые станции в 42 сёлах Алтайского края с населением от 100 до 500 человек.

Мобильная голосовая связь четвёртого поколения 4G/LTE и скоростной беспроводной интернет появятся в маленьких населённых пунктах благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства «УЦН 2.0».

Базовые станции планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи, сообщили в пресс-службе Алтайского филиала МРФ «Сибирь». Новой инфраструктуры будет достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или использования телемедицины.

По первому этапу федеральной программы устранения цифрового неравенства «Ростелеком» организовал бесплатный и безлимитный Wi-Fi в 236 алтайских сёлах с населением от 250 до 500 человек.

Катунь24