Катунь24: Виктор Томенко принял участие во всероссийском семинаре о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства

24 июня в Москве состоялось открытие всероссийского семинара-совещания по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Фото: Минстрой РФ

Государственная программа по достижению национальных целей в сфере жилищного строительства и развития территорий имеет цель определить основные приоритеты такого развития для каждого жителя. Она призвана улучшить жилищные условия практически каждой семьи, сделать комфортной среду проживания, обновить облик муниципалитетов.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, со вступительным докладом перед участниками выступил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он обозначил основные задачи, стоящие перед правительством и губернаторами: создание комфортных городов и безотказной, удобной транспортной сети, улучшение уровня жизни и повышение безопасности.

В качестве приоритетов в пространственном развитии страны вице-премьер выделил повышение доступности жилья, в том числе за счет льготной ипотеки, развитие индивидуального строительства, комплексное развитие территорий, внедрение новой программы расселения аварийного жилья, создание новых точек притяжения.

Катунь24