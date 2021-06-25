Катунь24: В Барнауле в тестовом режиме изменят систему движения по одной из улиц

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула уточнили, что это необходимо для увеличения пропускной способности улицы Энтузиастов.

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Организацию движения изменят с 9 июля на улице Энтузиастов в районе пересечения с улицей Попова при движении от улицы Солнечная поляна.

На этой части дороги будет отключена правоповоротная секция. Движение по полосам будет осуществляться: с левой полосы – только прямо; с правой полосы – прямо и направо.

Пресс-служба администрации Барнаула поясняет, что если новая система повлияет на пропускную способность, такая система движения сохранится на постоянной основе.

Катунь24