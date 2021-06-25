Катунь24: В Барнауле начали строить жилой дом прямо на проезжей части

Возведение очередной новостройки началось на улице Пионеров в районе барнаульского Нового рынка.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как отмечает «Алтайский портал недвижимости», на этом участке, согласно публичной кадастровой карте, проходит проезжая часть, а именно проезд Рыночный, который ранее был сквозным от улицы Профинтерна до улицы Пионеров. После завершения строительства дороги здесь не будет, но вместо неё появятся два проезда по обе стороны здания.

Строит новый жилой дом ООО «Селф». Новостройка будет четырёхэтажной, а на первом этаже расположатся коммерческие помещения. Покупателей для офисов застройщик уже ищет, а вот продажи жилых помещений ещё не начались. Сдать объект в эксплуатацию при этом намерены уже в июне 2022 года.

Катунь24