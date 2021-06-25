Катунь24: Вздохнуть полной грудью: Госдума приняла закон, призванный сделать воздух в российских городах гораздо чище

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом. Есть ли у Барнаула шанс попасть в расширенный список городов с установленными квотами на выбросы, как он может улучшить качество жизни горожан?

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«В Барнауле снова… смог» — эта фраза для жителей краевой столицы значит многое. Едва установится штиль – будь то зимой или летом, – как воздух в городе, особенно его историческом центре, становится видимым и осязаемым: город заволакивает серая удушливая дымка. Неслучайно Барнаул регулярно, едва ли не каждый год, попадает в антирейтинг российских городов с самой грязной атмосферой. Многих это удивляет: ведь у нас нет, как в Братске, Иркутске, Красноярске, крупных предприятий…

«Так вы посмотрите, сколько автомобилей на дорогах, – объясняет Михаил Шишин, профессор АлтГТУ, директор Института комплексных исследований Большого Алтая. – Это раз. Во-вторых, наши ТЭЦ. Город всегда являлся загрязнителем. Кроме того, оказывает влияние точечная застройка последних лет. Со времен Ползунова Барнаул хорошо «продувался». Но современные дома, поставленные без учета розы ветров, этому мешают».

Сказывается и то, что центр Барнаула расположен в естественной низине, так что в штиль выбросы быстро накапливаются, превращаясь в смог. При этом М. Шишин признает: на фоне промышленных городов Барнаул, так же как в меньшей степени, но тоже иногда страдающий от загрязнения воздуха Бийск, выглядит не так уж и плохо. То, что в недавнем послании президента прозвучала тема квотирования вредных выбросов, спровоцировано скорее тревожными сигналами из больших промышленных городов России, где режим «черного неба» – едва ли не норма.

«В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20 % к 2024 году, – сказал президент. – Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха».

Ответом на этот сигнал стал закон о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом. Авторами поправок стали депутаты – члены фракции «Единая Россия». Более того: депутаты настояли, чтобы список городов был бы расширен. В тех населенных пунктах, что попадут таким образом в федеральную программу «Чистый воздух», будет запущен целый ряд процедур: от модернизации ТЭЦ и котельных до создания мобильных приложений для информирования граждан о качестве воздуха.

Попадет ли Барнаул в этот новый список, пока неизвестно. Но Дмитрий Трошкин, ученый секретарь Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, уверен: даже если нет, особое внимание к качеству воздуха способно помочь решить давно назревшие проблемы. Ведь с барнаульским смогом тоже нужно что-то решать.

«Газификация – одно из решений, – сказал Дмитрий Трошкин. – Не секрет, что в частном секторе Барнаула до сих пор многие топят печи углем. Одна из причин – дороговизна подключения. Неслучайно президент в послании обратил внимание на эту проблему и потребовал, чтобы подключение стало бесплатным. Также много говорят в последнее время об ограничении транспорта различными экологическими нормами, предлагают не допускать в город автомобили, не соответствующие стандартам. Это может решить часть проблемы».

Эксперты признают: важно то, что вопрос охраны окружающей среды прозвучал на самом высоком уровне, запущены процессы, которые должны системно привести всех россиян к тому, что дышать чистым воздухом и пить чистую воду – это норма. И, будем надеяться, Барнаул однажды покинет список городов с самым «неправильным» воздухом.

Катунь24