Катунь24: В Алтайский край прибыла делегация семеноводческой компании «Лидея» с известной французской линией Коссад Семанс

Многие алтайские сельхозпроизводители уже знакомы с кукурузой и подсолнечником их селекции. Личная встреча проходила на площадке партнёрской компании «Мустанг-Сибирь».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайский край прибыла делегация семеноводческой компании «Лидея» с известной французской линией Коссад Семанс

Компания «Лидея» появилась в России осенью 2020 года. Она объединила двух лидеров на рынке семян технических культур Коссад Семанс и Евралис Семанс. Теперь эта компания занимает 9 место в мире и 6 в Европе по реализации продукции. Её оборот – 350 млн евро. 15 % из них ежегодно направляется на разработку новых гибридов. Под брендом Коссад Семанс идёт несколько культур: сорго, соя, кукуруза, подсолнечник. С 2020 года компания заложила опыт на полях российских компаний и по озимой пшенице. Таким образом, в ходе тесного сотрудничества с сельхозпроизводителями под каждый регион создаются свои адаптированные семена.

330 центнеров с гектара в прошлом засушливом году получило еще одно алтайское хозяйство – СПК имени Ленина. Это стало возможно с учетом новых технологий и применения удобрений. Хорошая урожайность увлекла алтайских крестьян этой культурой.

За последние годы наш регион стал планомерно наращивать площади под кукурузой. В этом сезоне уже было посеяно почти 80 тысяч гектаров. В итоге по объемам её возделывания Алтай вышел на 15 место в России. Новые технологии семеноводства компания предлагает и по подсолнечнику.

Технология позволяет раскрыть потенциал семян даже в засушливых условиях. Показатели урожайности в Алтайском крае достигают 20-25 ц/га. В сотрудничестве с компанией «Мустанг-Сибирь» «Лидея» регулярно проводит и обучающие семинары для главных агрономов алтайских хозяйств. Поскольку видит в повышении их знаний залог общего успеха.

Катунь24