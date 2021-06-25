Катунь24: В барнаульском торговом центре «Весна» проходит художественная выставка

Жителей Барнаула приглашают посетить новую выставку, расположившуюся на втором этаже ТРЦ «Весна».

Новая выставка картин посвящена вкусным и красивым натюрмортам. Картины написаны в различных стилях: от реализма до импрессионизма.

Свои работы представили художницы Барнаула и Заринска, участницы краевых и городских выставок: Татьяна Шацукевич, Любовь Турова, Надежда Митягина, Ольга Синебокова, Ирина Шефер, Мария Худобина, Ольга Зиновская и Татьяна Филлипова.

Понравившиеся картины можно будет приобрести в свои личные коллекции. Посещение выставки абсолютно свободное.

Катунь24