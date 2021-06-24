Катунь24: Варфоломей и Варнава: традиции и приметы на 24 июня

В народном календаре 24 июня – Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник. По народному поверью, в этот день нельзя рвать траву. Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву.

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Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он родился в I веке до н.э. в Кане Галилейской (Израиль). Вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, также с проповедью ездил в Индию и Армению. По наущению языческих жрецов Варфоломей был схвачен братом армянского царя Астиага в городе Альбане. Святого распяли вниз головой, но и на кресте он продолжал свою проповедь. Тогда его сняли с креста, содрали с него кожу и обезглавили. Христиане его тело, голову и кожу поместили в оловянную раку и погребли в Альбане.

Апостол от семидесяти Варнава родился в I веке на острове Кипр. Имя, данное ему при рождении, ‒ Иосия. За щедрые пожертвования христианской общине апостолы прозвали его Варнава («Сын утешения»). В юности родители отправили его в Иерусалим на обучение к знаменитому иудейскому учёному Гамалиилу, где он познакомился с будущим апостолом Павлом.

Варнава разделял с Павлом миссионерские труды, принимал участие в Апостольском соборе 51 года. Позже пути апостолов разошлись. Варнава с проповедью отправился на родной остров Крит, где его побили камнями иудеи. В 478 году мощи апостола были обретены в Саламине, где позже возвели монастырь, названный его именем.

Традиции и обычаи

К этому времени поспевает земляника, оттого и прозвали святого покровителя дня Земляничником. Уже много веков это растение активно используют в народной медицине. Земляника богата железом, марганцем, цинком, медью, фолиевой кислотой, калием, витаминами В1, В2, С, Е, РР. Растение обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, потогонным, кровоостанавливающим, слабительным, вяжущим и общеукрепляющим свойствами. Регулярное употребление земляники помогает наладить работу печени, сердца, почек, желчного пузыря и органов дыхания. Ягоду рекомендуют есть при плохом обмене веществ, авитаминозе, ожирении, сахарном диабете, рахите, фурункулезе, бронхиальной астме, желчнокаменной болезни.

В этот день не рвали никакую траву, чтобы не привести в дом нечистую силу. По народному поверью, на Варфоломея сходится вся нечистая сила (бесы, ведьмы, черти, вурдалаки, лешие, русалки, лихорадки и пр.) и в полдень по полям катается, делит между собой уделы:

кому травы ядовитым жаром наполнять;

кому в сенях вожжи и хомуты спутывать;

кому коровам хвосты крутить и лошадям гривы драть;

кому в колодце ребеночком рыдать, род людской пугать;

кто будет на людей нападать и насылать на них недуги разные.

По преданию, целебные растения на Варнаву и Варфоломея превращаются в ядовитые.

С 24 июня по 7 июля включительно наступают русалочьи дни. Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на Святки. Лучшим же для гадания днем является праздник Ивана Купалы, выпадающий на 7 июля.

В день Варфоломея и Варнавы можно узнать, изменяет ли вам супруг. Для гадания понадобятся:

два новых стакана, из которых никто не пил;

две тонкие церковные свечи.

В каждый стакан поставьте по свече, мысленно определив, какая свеча будет символизировать вас, а какая супруга. Используя мел или уголёк, стаканы очертите кругом. Очерчивая, скажите:

«Отец – огонь, мать – свеча,

Дайте знать, изменяет ли мне,

Божьей рабе (имя), мой супруг.

Если есть соперница у меня,

То пусть первой погаснет свеча моя.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа,

Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

После этого зажгите свечи – высшие силы откроют вам правду. Если первой погаснет ваша свеча, то у мужа есть другая. Если же первой погаснет свеча, олицетворяющая супруга, то он вам верен и не замечает других женщин, кроме вас.

Важно помнить, если у вас идут месячные, то гадать в русалочьи дни нельзя.

Приметы и поверья

Теплые июньские ночи обещают богатый урожай плодов. Туман стелется по воде – будет много грибов. С самого утра душно и жимолость пахнет сильнее обычного – к ненастью. Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде – к осадкам. С утра бледное солнце – к вечеру дождь пойдет. Голубей в солнечный день почти не видно – погода испортится. Если во время дождя солнце выглянуло – скоро прояснится. Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям – к дождю. Во время грозы долго слышны раскаты грома – к затяжному ненастью. Сон с 23 на 24 июня вещий. Рассказывать о нём никому нельзя. Сновидение, увиденное днем 24 июня, пустое. Но о том, что вам приснилось, тоже лучше никому не рассказывать.

Людям, родившимся 24 июня, дана способность распутывать запутанные узлы. В качестве талисмана им следует носить родонит и янтарь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24