Катунь24: В Барнауле определили виновного по делу упавшей в люк двухлетней девочки

Вину полностью признало должностное лицо МБУ «Автодорстрой», сообщает региональная прокуратура. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Напомним, 24 октября 2020 года в люк провалилась двухлетняя девочка во время прогулки с бабушкой в парковой зоне на улице Аванесова в Барнауле. Ребёнок, не заметив припорошенного снегом открытого колодца ливневой канализации, упал внутрь него. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, причинившие тяжкий вред здоровью.

После инцидента МБУ «Автодорстрой» провело работы по перекрытию в городе чугунных люков. Обвиняемый полностью признал свою вину. По итогам расследования уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» ему может грозить альтернативное наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Катунь24