Катунь24: В Барнауле зажгли «огненную картину войны»

Акция памяти прошла 22 июня 2021 года на Мемориале славы.

К акции присоединились депутаты всех уровней от фракции «Единая Россия», а также члены молодёжных парламентов Барнаула и Алтайского края, представители военно-патриотических клубов и волонтёрских движений.

Для памятной акции активисты выбрали главный мемориальный комплекс краевой столицы, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, — Мемориал Славы. За нескольких часов барнаульцы повторили скульптурную группу «Прощание» — мать, которая провожает на фронт сына, — украсив подножие картины одним из главных символов трудового Барнаула — патроном.

Картины из свечей украшают мемориальные комплексы в 86 городах России. Среди них 45 городов воинской славы, 32 — трудовой доблести и девять городов-героев. Барнаульскую экспозицию создали из 10 тысяч свечей.

Катунь24