ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле возле одной многоэтажки установили сразу четыре лежачих полицейских

Горняк22
22 часа Ago

Речь идет о дворе дома, расположенного по адресу: Павловский тракт, 134.

Фото: Барнаул 22

По словам местных жителей, несколько дней назад неизвестные положили подряд 3 лежачих полицейских, еще один был установлен уже давно.

«Итого от одного до другого подъезда четыре лежачих», — отметил автор поста в паблике «Барнаул 22».

При этом, по его словам, искусственные дорожные неровности положили плохо, «ещё и асфальт пожалели».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22
22 часа Ago
Бундестаг Фото: pixabay.com Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным о том, что они сражаются за свободу, демократию и основанный на правилах порядок против России...

Читать по теме:

ВТОПЕ: