Катунь24: В Барнауле возле одной многоэтажки установили сразу четыре лежачих полицейских

Речь идет о дворе дома, расположенного по адресу: Павловский тракт, 134.

Фото: Барнаул 22

По словам местных жителей, несколько дней назад неизвестные положили подряд 3 лежачих полицейских, еще один был установлен уже давно.

«Итого от одного до другого подъезда четыре лежачих», — отметил автор поста в паблике «Барнаул 22».

При этом, по его словам, искусственные дорожные неровности положили плохо, «ещё и асфальт пожалели».

Катунь24