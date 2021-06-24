Катунь24: В Барнауле возле одной многоэтажки установили сразу четыре лежачих полицейских
Речь идет о дворе дома, расположенного по адресу: Павловский тракт, 134.
Фото: Барнаул 22
По словам местных жителей, несколько дней назад неизвестные положили подряд 3 лежачих полицейских, еще один был установлен уже давно.
«Итого от одного до другого подъезда четыре лежачих», — отметил автор поста в паблике «Барнаул 22».
При этом, по его словам, искусственные дорожные неровности положили плохо, «ещё и асфальт пожалели».