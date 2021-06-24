ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В России разработали тест на антитела к COVID-19 для животных

Горняк22
22 часа Ago

Анализ подходит для кошек, собак, хорьков, норок, лис, свиней и крупного рогатого скота.

Фото: pixabay.com

Тест разработали специалисты Федерального центра охраны здоровья животных. Систему уже проверили на домашних и сельскохозяйственных животных.

Отмечается, что с помощью анализа можно будет выявить заболевание и измерить уровень антител у животных после вакцинации препаратом для животных «Карнивак-Ков».

В ведомстве уверяют, что тест-система является простой и надежной. Она универсальна и позволяет выявлять антитела как после болезни, так и после вакцинации, передаёт газета «Известия».

Катунь24

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