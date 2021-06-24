Катунь24: В России решили ввести новый штраф за выброс мусора

Российских водителей могут начать штрафовать за выброс мусора из машины. Об этом сообщает «Российская газета». Правительство уже поддержало инициативу.

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Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

По данным издания, такие нарушения водителей и пассажиров предлагают фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек.

Размер штрафа составит от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.

Отметим, сейчас штрафы за сброс отходов из машин составляют от одной до двух тысяч рублей. Если закон примут, то штрафы для владельцев легковушек составят 10 тысяч рублей, для владельцев грузового транспорта — 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы в 20 и 150 тыс. рублей соответственно.

Уточняется, что наказание хотят ввести не только для автомобилистов, но и для тех, кто выбрасывает мусор в дачных поселках и лесах.

Также авторы законопроекта предложили изымать транспорт у россиян, которые наносят серьезный экологический вред. Речь идет об изъятии у юридических лиц тракторов, самосвалов или другой техники.

Катунь24