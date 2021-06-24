Катунь24: В России могут ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство рассматривает возможность отнесения напитков, содержащих сахар, к подакцизным. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

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Так, существует два варианта развития событий: установление акцизной ставки в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от количества содержащегося в нём сахара. Ожидаемый сбор акциза оценивается в диапазоне 10-20 млрд рублей в год.

В Минсельхозе РФ считают, что введение акциза может привести к снижению производства таких напитков, а также к появлению нелегального рынка. Таким образом, в ведомстве полагают, что эти факты могут нивелировать эффект от пополнения бюджета.

Отмечается, что производители и так добровольно сокращают содержание сахара в напитках с 2019 года.

Катунь24