ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В России могут ввести акцизы на сладкие напитки

Горняк22
22 часа Ago

Правительство рассматривает возможность отнесения напитков, содержащих сахар, к подакцизным. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Фото: pixabay.com

Так, существует два варианта развития событий: установление акцизной ставки в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от количества содержащегося в нём сахара. Ожидаемый сбор акциза оценивается в диапазоне 10-20 млрд рублей в год.

В Минсельхозе РФ считают, что введение акциза может привести к снижению производства таких напитков, а также к появлению нелегального рынка. Таким образом, в ведомстве полагают, что эти факты могут нивелировать эффект от пополнения бюджета.

Отмечается, что производители и так добровольно сокращают содержание сахара в напитках с 2019 года.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22
22 часа Ago
Бундестаг Фото: pixabay.com Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным о том, что они сражаются за свободу, демократию и основанный на правилах порядок против России...

Читать по теме:

ВТОПЕ: