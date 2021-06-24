Катунь24: В Алтайском крае открыли межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля – 2021»

Старт форуму дали сегодня, 23 июня 2021 года, на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе.

Фото: Михаил Литвинов, Анна Дедова

Свои технические и технологические новинки представили более 280 компаний из 26 регионов страны. Всего на выставке разместили около 550 единиц, более 90 из них – разработки предприятий, входящих в состав Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения.

В открытии форума принял участие губернатор края Виктор Томенко. Он отметил, что «День сибирского поля» сегодня собрал специалистов и экспертов агропромышленного комплекса и сельхозмашиностроения уже в десятый раз. Количество аккредитованных компаний в этом году говорит о росте интереса к агрофоруму.

Также он подчеркнул, что в 2021 году весь комплекс весенних полевых работ в регионе провели в оптимальные сроки. Во многом это стало возможным благодаря активным инвестициям хозяйств Алтайского края в техническое перевооружение сельского хозяйства. С 2018 года на эти цели в регионе было направлено 27 миллиардов рублей, в том числе почти 11 миллиардов рублей в прошлом году и порядка 4 миллиардов рублей – с начала 2021 года, уточняет пресс-служба регионального правительства. Кроме того, развитию аграрного комплекса во многом помогла господдержка, инструменты льготного лизинга, инициированного государством. По итогам прошлого года Алтайский край стал лидером в Сибири по покупке техники на льготных условиях федерального лизинга, вложив по этой линии в переоснащение более 1 миллиарда рублей.

«Форум призван дать людям возможность встречаться, демонстрировать свои новые разработки, достижения и в плане обновления техники, оборудования, и в плане разработки совершенствования новых технологических приемов ведения различных направлений сельского хозяйства. Это возможность установить прямые взаимоотношения, продвинуть свою продукцию и узнать что-то новое. Надеюсь, что эти главные задачи будут достигнуты», – отметил Виктор Томенко.

Также Виктор Томенко отметил, что в современной индустрии большое значение играет цифровая экономика и развитие цифровой среды: все больше появляется умных технологий, умного оборудования, которое основано на использовании искусственного интеллекта. Некоторые такие разработки уже применяют в Алтайском крае.

Катунь24