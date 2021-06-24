ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле увеличили время приема в пунктах мобильной вакцинации и прививочных кабинетах

Горняк22
22 часа Ago

Эту меру приняли в связи с увеличившимся количеством желающих поставить прививку от COVID-19, сообщает региональный Минздрав.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Сейчас все прививочные кабинеты в поликлиниках принимают пациентов с 8:00 до 20:00. Записаться можно через кол-центр или «Госуслуги». Кроме того, если у человека нет возможности обратиться в поликлинику по месту жительства, он может обратиться в любое другое краевое учреждение. Также в крупных поликлиниках открываются дополнительные прививочные кабинеты.

Ежедневно мобильные комплексы вакцинации от коронавируса выезжают в 3-4 организации города. С 24 июня начинает работу комплекс на площади Спартака возле «Марии-РА» (проспект Красноармейский, 4), он будет открыт с 8:00 до 20:00. С 1 июля на такой же режим работы переходит  пункт возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16).

С начала текущей недели в Алтайский край поступило около 25 тысяч доз «Спутника V», в  течение 2 дней ожидается поставка еще 30 тысяч доз. Вся вакцина оперативно распределяется между медицинскими организациями.

Катунь24

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