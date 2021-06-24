Катунь24: В Барнауле усилили контроль за соблюдением санитарной обработки пассажирского транспорта

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и введением дополнительных ограничительных мероприятий в краевой столице усилили контроль за соблюдением мероприятий, направленных на предупреждение нарушений норм санитарной обработки пассажирского транспорта, а также соблюдением масочного режима.

Фото: Администрация Барнаула

На этой неделе специалисты городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи провели очередную проверку общественного транспорта, в том числе на конечном остановочном пункте «пл. Спартака».

Специалисты обследовали муниципальные автобусные маршруты № 20, 104, 118. На этих маршрутах нарушений не выявлено.

С линейными работниками провели разъяснительные беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при оказании услуг по перевозке пассажиров.

На городском электротранспорте проводится ежедневная санитарная обработка подвижных единиц. Ее организовали с момента вступления в силу указа губернатора Алтайского края № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут, проходят полную очистку и санитарную обработку – это 169 подвижных единиц в дневное время. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы обрабатывают поручни в салонах. После окончания работы перед проведением технического обслуживания все вагоны проходят через автоматическую мойку, проводится влажная уборка вагонов снаружи, а затем салона с полной санитарной обработкой.

Для предупреждения нарушений обязательных требований совместно с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю будут проведены рейды по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами городского транспорта, пишет официальный сайт администрации Барнаула.

Катунь24