Катунь24: В Барнауле родственникам красноармейца Михаила Пилюгина передали землю с мест его боевого пути

В День памяти и скорби, 22 июня 2021 года, на Мемориале Славы состоялась церемония передачи родственникам красноармейца Михаила Пилюгина земли с мест боев 97-й стрелковой бригады, в рядах которой он служил.

Фото: Администрация Барнаула

Михаил Егорович Пилюгин родился в 1920 году в Косихе. Погиб при авианалете фашистских бомбардировщиков на станцию Сайхин Сталинградской области (ныне в составе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан).

Долгие годы семья Михаила, потерявшая всех мужчин на войне, не знала не только о месте захоронения солдата, но и о его фронтовой судьбе. Лишь недавно удалось установить и обстоятельства, и место гибели нашего земляка. Землю с мест боевых действий 97-й бригады на Алтай передали волгоградские и башкирские поисковики.

Также у Мемориала Славы состоялся концерт-реквием «Поклонимся великим тем годам…», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Для жителей и гостей города выступили Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края, пишет официальный сайт администрации Барнаула.

Катунь24