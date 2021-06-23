Катунь24: Виктор Томенко примет участие в работе межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2021»

Сегодня, 23 июня, в Алтайском крае начнет работу форум для специалистов агропромышленного комплекса «День сибирского поля». В торжественном открытии примут участие глава региона Виктор Томенко, директор Департамента Минсельхоза России Роман Некрасов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, председатель АКЗС Александр Романенко.

Фото: Правительство Алтайского края

В числе участников форума — руководители регионов, специалисты АПК, предприниматели, представители отраслевых союзов и объединений из регионов Сибирского федерального округа, делегации Монголии, республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Тыва, а также главы районов, руководители и специалисты сельхозорганизаций края.

Деловая программа двухдневного мероприятия ориентирована на цифровизацию сельского хозяйства, перспективы зернового рынка, а также технологические аспекты ведения сельскохозяйственного производства. В агрофоруме «День сибирского поля — 2021» примут участие 280 компаний.

На одном из крупнейших агросалонов России будут представлены все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии. Свою продукцию презентуют агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также инорегиональные и иностранные компании.

Компании-участники предложат для ведения аграрного производства запасные части, расходные материалы, современную сельскохозяйственную технику. Будут презентованы семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты.

Возведенная несколько лет назад площадка для демонстрации достижений в области племенного животноводства Алтайского края в этом году представит лучшие племенные заводы и репродукторы региона. Аграрии, желающие купить высокопородных племенных животных, в ходе прямого диалога со специалистами регионального центра сельхозконсультирования смогут обсудить детали покупки, а также получить рекомендации по породам. Вблизи площадки разместится экспозиция с товарами для животноводства: оборудование, корма, добавки, ветеринарные препараты и другие.

Катунь24