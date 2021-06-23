Катунь24: В Алтайском крае прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби

В Барнауле 22 июня возложили цветы к Мемориалу Славы на площади Победы, а в сквере имени Кири Баева открыли стелу, посвященную эвакуированным в регион в начале Великой Отечественной войны промышленным предприятиям. Подробности в сюжете Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби

80 лет минуло с того дня, когда немецко-фашистские захватчики без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. Так началась кровопролитная Великая Отечественная война. Утром вместе с ветеранами, жителями краевой столицы цветы к Мемориалу Славы на площади Победы в Барнауле возложил губернатор Виктор Томенко.

В годы войны на Алтай эвакуировали более 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В Барнауле разместили 14 производств, среди них заводы механических прессов, транспортного машиностроения, станкостроительный, котельный и другие. В память о трудовом подвиге тыловиков сегодня в сквере имени Кири Баева открыли стелу. Место выбрано неслучайно, в этой части проспекта Калинина начинается промышленная часть города. Города, чей вклад в победу трудно переоценить.

Памятный знак эвакуированным предприятиям предложил установить Союз промышленников Алтайского края. Идею поддержали в правительстве региона. Преподаватель Алтайского технического университета, известный скульптор Михаил Кульгачёв разработал проект — это стела остроконечной формы из природного полированного гранита с отлитыми в бронзе барельефами на фасадах. Монумент произвёл на присутствующих неизгладимое впечатление.

Особое внимание скульптор уделил фигурам тех, кто ковал победу в тылу, пока большинство мужчин защищали Родину на фронте с оружием в руках.

Материал для изготовления памятника искали по всему бывшему СССР. Породу доставляли из карьеров в Казахстане, Хакасии и Карелии. Это стало ещё одним напоминанием о том, что победить в войне удалось благодаря сплочению всех народов Советского Союза перед угрозой наступающего врага и их общему вкладу в дело борьбы с нацизмом.

Катунь24