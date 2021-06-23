Катунь24: В Солонешенском районе могут возобновить добычу золота

В 2019 году её приостановили по решению суда. Старатели уже завозят технику и строят базу для рабочих. Местные жители опасаются, работы грозят экологической катастрофой, навредят краснокнижным растениям и животным. В ситуации разбиралась наш корреспондент Анастасия Меньшакова.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В Солонешенском районе могут возобновить добычу золота

Часть техники для золотодобычи уже приехала в Солонешенский район. Последний раз местные жители видели ее 2 года назад. Тогда по решению суда компания «Ануй», успевшая добыть около 37 кг драгоценного металла, прекратила работы около села Топольное. Этим летом в район зашла «Артель «Солнечная». Руководитель тот же, что у «Ануя», против которого настроены местные жители.

В 2019 году причиной для прекращения работ стали редкие цветы. Например, в Топольном растет краснокнижный кандык сибирский. Экологи посчитали: потенциальный ущерб от разрушения среды их обитания мог составить около миллиарда рублей. Жители переживают не только за растения. Они недовольны тем, как выглядит территория после завершения добычи рассыпного золота.

Рекультивация — это возвращение участка после золотодобычи в исходное состояние. Солонешенцы утверждают: искусственные озера превращаются в болота, не все участки выровнены. Груды булыжников на фоне гор местным жителям тоже не нравятся.

Директор обособленного подразделения компании «Артель «Солнечная» Сергей Рехтин отмечает: это только начало рекультивации. Частично земельные работы завершены. На местах добычи золота уже высажено 8,5 тысячи сосен. На то, чтобы пейзаж вернулся к изначальному, потребуется несколько лет. Что касается камней, то это строительный материал для местного ДСУ.

Начало золотодобычи означает создание около 140 рабочих мест для местных жителей, но они опасаются, что убытки окажутся выше, если район потеряет туристическую привлекательность. Река Солонешная проходит вдоль главной для района дороги. Ею пользуются и туристы, когда едут в Денисовы пещеры.

Другое опасение: в районе проживают около девяти тысяч человек. По словам местных властей, больше 50 % домов не подключены к центральному водоснабжению. Люди бурят скважины и опасаются: ухудшится качество воды.

Геологическая разведка показала: на намеченном участке можно добыть около 250 кг рассыпного золота. На кону сотни миллионов рублей. И налоги, в том числе в краевой и районный бюджет. Так что на чаше весов прибыль и экология. Точку предстоит поставить Министерству природных ресурсов региона. От него зависит, получит ли золотодобытчик разрешение на работы.

Катунь24