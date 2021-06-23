Катунь24: Врачи назвали специфические симптомы заражения индийским штаммом коронавируса

В легкой форме заражение этим штаммом может проявляться в виде симптомов, схожих с симптомами простуды: головной боли, насморка и боли в горле, уточняют «Ведомости».

Фото: pixabay.com

Индийский доктор Абдул Гафур сообщил изданию Express, что в последнее время пациенты все чаще жалуются на диарею. Кроме того, у людей, зараженных индийским штаммом, из нетипичных для COVID-19 симптомов фиксируют нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену. Ранее они не встречались у людей, зараженных коронавирусом.

Сейчас этот штамм считается наиболее опасным и заразным среди всех известных. Как уточняет Express, больше всего в настоящее время он распространен в Великобритании.

Катунь24