ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Сибири медведь напал на группу туристов. Погиб подросток

Горняк22
6 часов Ago

Инцидент произошел днем 20 июня 2021 года. Спасатели узнали о нем только ночью, сообщает РБК.

Фото: pixabay.com

Медведь напал на группу туристов, находившихся на озере Медвежье в национальном парке «Ергаки» Красноярского края. По данным местного охотнадзора, один человек, 16-летний подросток, оторвался от группы. Ещё двое пошли его искать и встретили медведя; к тому моменту он уже убил подростка и находился возле его тела. Заметив людей, хищник попытался напасть и на них. Один из туристов ранил животное и сам получил ранение.

На месте происшествия работают четыре спасателя ПСП «Горный», они выводят с маршрута травмированного туриста и оставшуюся группу. СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Катунь24

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