ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле начали ремонтировать участок Павловского тракта

Горняк22
6 часов Ago

Дорожники приступили к ремонту дороги по Павловскому тракту. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменят асфальт на более чем двухкилометровом участке от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева.

Фото: официальный сайт Барнаула

Кроме того, здесь отремонтируют и построят тротуары и велодорожки, благоустроят прилегающую территорию. На ремонт данного участка дороги предусмотрено более 185 млн рублей, рассказали в администрации Барнаула.

Завершить работы планируется до 1 октября 2021 года.

В настоящее время в Барнауле в рамках нацпроекта уже ведутся работы на 16 участках. Это мосты через р. Власиху на ул. Мамонтова и через р. Барнаулку на ул. Челюскинцев, дороги на проезде Северном Власихинском, Змеиногорском и Павловском трактах, улицам Парфёнова, Кулагина, Горнолыжной, а также на восьми улицах в микрорайонах Авиатор и Спутник.

Катунь24

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