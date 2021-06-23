Катунь24: В Барнауле судебный пристав пойдёт под суд за получение взятки
Сам пристав вину признал частично.
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По данным правоохранителей, преступление было совершено в декабре 2020 года в одном из офисов Барнаула.
Судебный пристав получил 25 тысяч рублей от представителя должников. За эти деньги он должен был не разыскивать должников и их имущество, на которое должно быть наложено взыскание. Это автоматически привело бы к прекращению исполнительного производства.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Уголовное дело направили в суд, отметили в региональном Следкоме.