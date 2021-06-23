ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле судебный пристав пойдёт под суд за получение взятки

Горняк22
6 часов Ago

Сам пристав вину признал частично.

Фото: pixabay.com

По данным правоохранителей, преступление было совершено в декабре 2020 года в одном из офисов Барнаула.

Судебный пристав получил 25 тысяч рублей от представителя должников. За эти деньги он должен был не разыскивать должников и их имущество, на которое должно быть наложено взыскание. Это автоматически привело бы к прекращению исполнительного производства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направили в суд, отметили в региональном Следкоме.

 

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Виктор Томенко примет участие в работе межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2021»

Катунь24: Виктор Томенко примет участие в работе межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2021»

Горняк22
6 часов Ago
Сегодня, 23 июня, в Алтайском крае начнет работу форум для специалистов агропромышленного комплекса «День сибирского поля». В торжественном открытии примут участие...

Читать по теме:

ВТОПЕ: